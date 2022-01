Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr lieferte sich ein BMW-Fahrer in der Homburger Innenstadt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Als die Beamten den BMW in Höhe der Bexbacher Straße kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas, teilt die Polizei mit. Seine Flucht führte zunächst über die Kaiserstraße und die Talstraße. Im Kreisverkehr in der Talstraße musste ein anderes Fahrzeug stark abbremsen. An der Kreuzung zur Bexbacher Straße fuhr der Mann bei Rot weiter, wodurch ein von links kommendes Auto zur Vollbremsung gezwungen wurde. Danach führte die Verfolgung mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Saarbrücker Straße, ehe der flüchtige Fahrzeugführer schließlich in einer Sackgasse zu Fuß gestellt wurde. Der 27-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis und stand laut Polizei unter Drogen. Die Polizei bittet Zeugen, die von dem BMW-Fahrer gefährdet wurden oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 06841-1060 zu melden.