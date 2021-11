Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr in der Lützelstraße. Laut Polizei rutschte ein bislang unbekannter dunkler BMW, der von der Alten Ixheimer Straße nach rechts in die Lützelstraße abbiegen wollte, aufgrund zu hohen Tempos über die Fahrbahn und stieß frontal gegen die Fassade des Anwesens Lützelstraße 11. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Im BMW saßen laut Zeugen zwei Männer südländischen Aussehens, von denen einer ein gelbes Sweat-Shirt und der andere dunkle Oberbekleidung getragen habe. Der BMW, der nach dem Unfall davonfuhr, hat ein Zweibrücker Kennzeichen und ist mutmaßlich im Frontbereich beschädigt. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.