Die Polizei will wissen, wer in der Nacht zum 21. April in der Virginiastraße am Kreuzberg etwas Verdächtiges gesehen hat. Ein unbekannter Täter hat dort einen blau-grauen BMW, der vor einem Anwesen geparkt war, mutwillig beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde nahezu die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.