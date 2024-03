Schockdiagnose: Blutkrebs. Die 65-jährige Karin aus Schiffweiler hat genau diese Nachricht erhalten. Nun wird mithilfe der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (kurz: DKMS) ein passender Stammzellenspender gesucht. Eine solche Spende sei die einzige Möglichkeit, dass die 65-Jährige überlebt. Zusammen mit Familien und Freunden wurden nun Registrierungsaktionen organisiert, etwa am 20. April zwischen 10 und 16 Uhr in Homburg bei „Funktaxi und Krankentransport Jens Zimmer“ in der Berliner Straße 130. Für einen passenden Stammzellspender ist die Spende absolut ungefährlich. Die Registrierung klappt zudem übers Internet, unter dkms.de kann ein kostenfreies Registrierungskit angefordert werden.