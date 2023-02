Um die Versorgung mit Blutkonserven weiterhin sicherzustellen, ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zum Blutspenden auf – auch in Zweibrücken.

„Die Lage ist sehr angespannt. Das Spendenaufkommen ist in den letzten Jahren zurückgegangen“, sagt Hans Prager, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz. Ältere Spender fielen aus, weil sie die Altersgrenze überschritten, neue Spender rückten zu wenige nach. Neuspender seien deshalb „dringend gesucht“, so Prager. Der Vorrat gehe langsam zur Neige, so das DRK.

Welcher Blutgruppe man angehöre, spiele dabei keine Rolle, das Blut werde ohnehin „in seine Komponenten aufgespalten und dem Patienten das verabreicht, was er benötigt“, erklärt Prager. „Die meisten Leute denken, man braucht das Blut bei Unfällen. Das sicherlich auch, doch meistens wird es für Operationen benötigt oder bei Erkrankungen, wenn etwa eine innere Blutung vorliegt“, erläutert der Geschäftsführer.

Die Blutgruppe ist egal

Die Blutspenden aus Zweibrücken gehen laut Prager zunächst an die Blutspendezentrale in Bad Kreuznach. Dort wird das Blut auf mögliche Krankheitserreger untersucht und in seine Bestandteile aufgeteilt. Danach wird es nur kurz gelagert, bis es von den Krankenhäusern der Region abgerufen wird. „Die Labore bestellen so, wie sie das Blut brauchen. Von der Blutspendezentrale wird es dann in die Krankenhäuser gefahren“, so Prager. Werde „was Seltenes“ gebraucht, „dann helfen sich die bundesweiten Blutspendezentralen untereinander, und es kann sein, dass das Blut auch mal mit dem Hubschrauber angeliefert wird“, weiß Prager.

Benjamin Albrecht, Leiter Spendeorganisation beim DRK-Blutspendedienst West in Bad Kreuznach, spricht von einer „Notlage“. Diese treffe den Blutspendedienst West, der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen versorge, „besonders hart“, so Albrecht. Bereits seit einigen Wochen werde „weit weniger Blut gespendet, als wir benötigen“. Die Gründe hierfür seien vielfältig, doch nicht zuletzt habe sich ein „extrem hoher Krankenstand in der Gesamtbevölkerung“ zusätzlich negativ ausgewirkt. Aktuelle Ausfälle würden leider nicht durch Neuspender kompensiert. Der Bestand an Blutkonserven habe „eine äußerst kritische Marke“ erreicht, mahnt Albrecht.

Für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen in Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt.

Blutspendetermin

Donnerstag, 16. Februar 2023, von 16.30 bis 19.30 Uhr Blut spenden in der ehemaligen Hauptschule Nord, Hofenfelsstraße 52 in Zweibrücken. Dazu lädt der DRK-Ortsverein Zweibrücken ein. Spenden kann jeder zwischen 18 und 73 Jahren mit gesundheitlichen Voraussetzungen. Anmeldung online unter www.blutspende.jetzt. Ohne Anmeldung bitte etwas Wartezeit mitbringen.