Am morgigen Freitag und Samstag findet das Bexbacher Blumengartenfest statt. Rund um den Blumengarten gibt es am Freitag ab 20.45 Uhr ein EM-Public-Viewing, bei dem sich alle zusammen das Eröffnungsspiel des Gastgeberlands Deutschland gegen Schottland anschauen können. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr. Bereits eine Stunde früher startet der Mondscheinmarkt, der Kunst, Handwerk und Essen bietet. Ab 19.30 Uhr spielt die Partyband Firma Holunder. Am Samstag beginnt das Fest ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Auch für Kinder gibt es einiges: eine Hüpfburg, Feuerwehrvorführungen und einen Streichelzoo. Zeitgleich mit dem Blumengartenfest findet die Gewerbemesse des Bexbacher Gewerbevereins statt.