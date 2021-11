Honey Creek und die Crazy Heart Connection holen am Samstag, 13. November, 20.30 bis 23 Uhr, die wegen Corona im Frühjahr ausgefallene vierte Zweibrücker Blues Night in der ACH-Halle nach.

Das damals vorgesehene dänische Trio Chris Grey & The Bluesband ist nicht dabei. Honey Creek ist die Saarbrücker Band des charismatischen Sängers James Maitland Boyle aus Los Angeles, der mal länger in Zweibrücken gelebt hat. Boyle (Gesang, Mandoline, Bluesharp), Michael Reufsteck (Gitarre), Sebastian Mitzel (Bass) und Joan Massing (Schlagzeug) haben im Juli ein neues Album mit eigenen Titeln herausgebracht: „Open Road“, das sie an dem Abend vorstellen. Die Crazy Heart Connection aus Pirmasens mit Daniela Eger (Gesang), Sascha Giro (Gitarre), Max Paul (Keyboards), Marc Kambach (Schlagzeug) und Michael Schwartz (Bass) spielt eine Kombination aus selbst geschriebenen Liedern und Bluesrocktiteln. Es gilt 2G+. Karten für 15,50 Euro gibt es im Ticketshop über ach-eventhalle.de.