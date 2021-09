Die Zweibrücker Band Blues Himmel gastiert in der Reihe „Kultur im Museum“ am Donnerstag, 9. September, 20 Uhr, an der Klosterruine in Homburg-Wörschweiler. Die Gruppe spielt Rock und Blues in Pfälzer Mundart. Karten für den Open-Air-Auftritt gibt es für zwölf Euro (ermäßigt neun Euro, Familientickets für zwei Erwachsene und ein Kind 22 Euro) in der Homburger Tourist-Info, Talstraße 57A, bei ticket-regional.de und an der Abendkasse. Veranstalter ist die Homburger Kulturgesellschaft.