„Musik ist Therapie“, nicht nur für Michael Wack und seine Bandkollegen von Blues Himmel, genauso für die 60 Zuhörer am Samstagabend im Bürgerhaus in Althornbach.

Nach der langen Kulturpause wegen der Pandemie sind Musiker und Publikum schnell im Einklang, sich gegenseitig einen schönen Abend zu bescheren. Wack braucht nicht viel Überredungskunst, um die Besucher zum einfachen Chorgesang zu überreden oder sie dazu zu bringen, ein Meeresrauschen zu imitieren. Die Mundart-Lieder sind nah dran am Leben, das begeistert das von der Altersstruktur gemischte Publikum.

„Do fehlt ma was“, spricht den meisten aus der Seele, die während der Lockdown-Zeit auf so vieles verzichten mussten. Wack und seine Kollegen auf der Bühne verpacken menschliche Geschichten mit Musik. Sie erzählen von „geschlossenen Zweierbeziehungen“, und den damit verbundenen Aufgaben zwischen Mann und Frau, mit der ironischen Liedzeile: „Isch mach de Blues unn du die Wäsch“.

Es sind nicht nur die frechen und mit Wortwitz gespickten Mundart-Texte, mit den verschiedenen musikalischen Stilrichtungen aus der kompletten CD-Historie der Band die erstklassig ankommen. Blues Himmel ist noch mehr, was sich in den improvisierten Instrumenten-Solis zeigt. Hier beweist jeder Musiker, dass er sein Instrument sowohl einzeln, als auch in der Formation beherrscht . Dafür gibt es jede Menge: „extra Künstlerbrot“ - sprich Zwischenapplaus.