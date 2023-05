Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rockröhrige Schreie und eine Bar, in die man bei Tageslicht lieber nicht reingehen sollte: Michael Wacks Blues Himmel sorgte beim ersten „Picknick im Park“ im Zweibrücker Rosengarten am Sonntag für Spaß und gute Laune. Und Wack zelebriert noch eine Sache, die man in der Pandemie schmerzlich vermisste.

Michael Wack hat seine Zuhörer im Zweibrücker Rosengarten am Sonntagvormittag beim ersten Pick-im-Park-Konzert der Saison so gut im Griff, dass sie bei vielen Liedern mitgehen.