Der Jazzförderkreis St. Wendel veranstaltet ein Open-Air-Festival auf dem Gelände am Kurhaus Harschberg außerhalb von St. Wendel an zwei Wochenenden mit vier Konzerten. 200 Zuhörer dürfen kommen.

Das Festival startet am Freitag, 24. Juli, 20 Uhr; mit dem Trio Elm F. & The Rooks. Elm F. ist Elmar Federkeil, der Schlagzeuger aus St. Wendel, der schon oft in Zweibrücken spielte. Seine Band interpretiert Songs im Bossa-, Clubjazz- und Reggae-Stil. Als zweite Band des Abends spielt The Journey Experience aus Kaiserslautern Songs von Journey.

Am Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, ist die Zweibrücker Band Blues Himmel dran. Michael Wack und seine Mitmusiker spielen traditionellen Blues, Rock, Swing, Country und Rap, wobei die der Rock’n’Roll mit ausgiebigen Instrumentalpassagen im Vordergrund steht. Danach spielt die saarländische Band Rocket Fuel bluesgetränkten, kernigen Rock im Sinne der 70er Jahre. Karten für 15 Euro plus Gebühr, ermäßigt zehn Euro, gibt es nur bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, online unter www.ticket-regional.de/wndjazz oder unter Telefon 0651/9790777.