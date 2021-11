Am Montag und Mittwoch wird im ehemaligen City Outlet am Busbahnhof von 9 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus geimpft. Der Zweibrücker DRK-Chef Hans Prager rechnet mit einem enormen Ansturm und will ein Chaos wie in Pirmasens vermeiden.

Rund 700 Menschen standen am Mittwochmorgen zum Impfen in Pirmasens – der Großteil sogar für die Erstimpfung, nicht für die Boosterimpfung. „Ich gehe davon aus, dass es bei uns nicht viel weniger werden“, prognostiziert Prager für nächste Woche. Das Rote Kreuz hat dementsprechend vorgesorgt. „Wir impfen im ehemaligen City Outlet. Ich sage bewusst nicht ehemaliges Impfzentrum“, so Prager. Die Schlangen fürs Anstehen werden fest definiert sein, über einen längeren Wartebereich im Inneren des ehemaligen Einkaufszentrums geht es durch die Münzgasse Richtung Parkhaus. Es werden auch Security-Mitarbeiter engagiert, die die 14 DRK-Leute unterstützen. Die Wartezeit könne zwischen zwei bis drei Stunden betragen, „das liegt an der ganzen Dokumentation“, schildert Prager. „Wenn es die nicht gäbe, wäre das in vier Stunden abgefrühstückt“. Laut Stadtverwaltung gibt es zudem Impftermine am 3., 6., 10., 14., 16., 20. 22. und 27. Dezember. Am 8. Dezember steht der Impfbus zudem von 8 bis 16 Uhr an der Zweibrücker Hochschule.

Verimpft werden soll vorrangig das Vakzin von Biontech – auch wenn Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert hat, erst die Moderna-Reserven zu verimpfen, damit die nicht ablaufen. „Für den Booster empfehle ich aber Moderna“, fügt Prager hinzu. Bei einer Drittimpfung mit diesem Vakzin falle der Impfschutz etwas höher aus. „Und es ist ja nicht so, dass wir aus irgendeinem Gewölbekeller alte, verstaubte Fläschchen rausholen“, versichert er. Kinder unter zwölf Jahren werden nicht geimpft. Hierfür habe das Team keine Freigabe vom Land.

Neue Teststelle in der Innenstadt

Auch beim Testen auf das Coronavirus soll laut Prager ein Gang hochgeschaltet werden. Auf dem Parkplatz oberhalb des Hauptfriedhofes wurde die zweite Teststraße in Betrieb genommen, das Testzentrum wird nun von 7 bis 20 Uhr öffnen, sonntags von 8 bis 16 Uhr. „Damit können wir doppelt so viel testen wie vorherige Woche“, sagt Prager. Anmelden kann man sich im Internet auf drk-corona.de. Zudem soll kommende Woche ein drittes Testzentrum in der Innenstadt eröffnen. Wo genau, das konnte Prager am Freitagmittag noch nicht sagen.

Sauer ist Prager über immer mehr Patienten an den Teststationen, die das Personal vor Ort beleidigen und herumpöbeln: „Die lassen an uns die Wut aus, dass sie sich testen lassen müssen.“ Zudem sei es in den vergangenen Wochen vorgekommen, dass unbekannte die Teststation nachts beschädigt haben, etwa Stromkabel herausrissen. „Das hat sich in den letzten Wochen gehäuft“, beklagt er.