Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kalt war’s am Montagmorgen beim Drehtermin in Rimschweiler zu einem hitzigen Thema: dem Fahrbahnteiler, der die Raser in der Ortsdurchfahrt bremsen soll. Die Argumente sind bekannt, jetzt kommen sie ins Fernsehen. Und: Der Dreh brachte auch eine neue Erkenntnis.

„Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit mitgebracht.“ Ein gutes Dutzend Menschen sind am Montag um 10 Uhr an den Ortseingang Rimschweiler gekommen. Leo Colic vom SWR-Fernsehen stimmt die Gruppe auf ein wenig