Unbekannte haben am Sonntag zwischen 16 und 16.30 Uhr die Eingangstür eines Hauses in der Bliestalstraße eingetreten. Laut Polizeibericht durchsuchten sie das Haus. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Die Polizei gibt den Schaden mit 5000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 06332/9760.