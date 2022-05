Bliesmengen-Bolchen hat auf Ebene des Saarpfalz-Kreises beim 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Das hat die Kreiskommission am Mittwochabend ermittelt. Seit 10. Mai hatte die Kreis-Jury die elf teilnehmenden Orte bereist. Am Ende entfiel der erste Platz auf Bliesmengen-Bolchen vor Gersheim-Wittersheim und Bexbach-Höchen. Die beiden Erstplatzierten werden im Spätsommer den Saarpfalz-Kreis beim saarländischen Landeswettbewerb vertreten. Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ soll die Bewohner an die historischen und landschaftlichen Vorzüge ihrer Dörfer erinnern und soziale und kulturelle Aktivitäten honorieren – etwa Vereinsleben, Familienfreundlichkeit und Kulturangebote. Im Saarpfalz-Kreis haben Bebelsheim, Bliesmengen-Bolchen, Brenschelbach, Erfweiler-Ehlingen, Frankenholz, Heckendalheim, Höchen, Kleinottweiler, Riesweiler, Walsheim und Wittersheim teilgenommen.