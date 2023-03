Von Patrick Göbel

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Bliesmengen-Bolchen in der Gemeinde Mandelbachtal den ersten Platz geholt. Silber gab es für den zweitkleinsten Ort im Mandelbachtal: Wittersheim. Der Sonderpreis für „Nachhaltige Dorfentwicklung“ ging an Brenschelbach bei Blieskastel. Damit hat der Saarpfalz-Kreis alle Preise auf Landesebene abgeräumt. „Dieses Ergebnis konnte nur durch langzeitiges Engagement sowie ein gutes Miteinander entstehen. Das ist genau das, was unsere Ortsgemeinden auszeichnet, und darauf können wir alle stolz sein“, betonte Landrat Theophil Gallo. Der Wettbewerb hat das Ziel, bürgerschaftliches Engagement und die Lebensqualität im eigenen Dorf zu fördern. Auch Zukunftsperspektiven sollen für die Dörfer geschaffen werden. Im Sommer geht Bliesmengen-Bolchen beim Bundesentscheid an den Start.