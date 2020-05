Sinnlos waltende rohe Kräfte sind für eine Sachbeschädigung an der Alexanderskirche verantwortlich. Wie die Polizei mitteilt, warf ein bislang nicht ermittelter Täter zwischen dem 1. Mai, 11 Uhr, und dem 3. Mai, 14.45 Uhr, einen unbekannten Gegenstand gegen ein Fenster des Gotteshauses. Aus dem in acht Meter Höhe gelegenenen Bleiglasfenster brachen mehrere Glasteile heraus, auch der Bleirahmen wurde beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit 200 Euro an. Sie bittet um Hinweise unter pizweibrucken@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 06332/9760.