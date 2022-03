Im St. Wendeler Stadtpark haben gut 300 Bürger mit 2000 bunten Blumen ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt gesetzt. Städtische Arbeiter hatten dort eine Fläche in Form einer wehenden Flagge vorbereitet, sodass die Pflanzen von den freiwilligen Helfern einfach von Hand in die Erde gesetzt werden konnten. So entstand nach und nach eine mehr als 50 Quadratmeter große Blühfläche aus gelben und blauen Stiefmütterchen. „Die Blumen sollen als Symbol für Frieden die Solidarität der Kreisstadt St. Wendel mit der Ukraine und deren Bevölkerung zum Ausdruck bringen“, sagt Bürgermeister Peter Klär. „Damit zeigen wir St. Wendeler unsere starke Haltung für Freiheit und gegen Krieg und Gewalt.“