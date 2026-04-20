Der langjährige Trainer des Teams von der dicken Eiche tritt am Sonntag nach der Niederlage in Hinterweidenthal noch in der Kabine zurück. Er will damit ein Zeichen setzen.

Björn Hüther ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler. Der 49-jährige Coach legte am Sonntagabend nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim Tabellenvorletzten SV Hinterweidenthal noch in der Umkleidekabine sein Amt nieder. „Ich stehe in dieser Funktion meinem Verein nicht mehr zur Verfügung. Wir beenden das jetzt“, sagte Hüther. Einen Nachfolger gibt’s noch nicht.

Sein Team hatte sämtliche sechs Spiele in der Fußball-Landesliga West im Jahr 2026 verloren. „Ich will mit meinem Rücktritt ein Zeichen setzen, damit die letzten fünf Partien erfolgreicher bestritten werden können“, führte Hüther weiter aus. Hüther war bereits von 2014 bis 2019 als Übungsleiter bei der SG Rieschweiler im Amt gewesen (lange Zeit auch in der Verbandsliga Südwest) und hatte nach einer Pause dann 2023 den Job wieder übernommen.

Er bleibt dem Klub in anderer Funktion erhalten

Der Polizeibeamte bestimmte gemeinsam mit seinem Co-Trainer Christian Ohlinger die sportlichen Geschicke in dem Ort im Schwarzbachtal. Nach Ansicht von Hüther und auch der des Sportlichen Leiters des Vereins, Timo Hauck, stecke in der Mannschaft jede Menge an Qualität, und es sei rätselhaft, wieso sich dies nicht in den Leistungen respektive in den Punkten niederschlage. Aktuell ist die SG Rieschweiler in der Landesliga mit 23 Punkten auf den drittletzten Tabellenplatz zurückgefallen, hat damit nur noch zwei Punkte mehr als der Vorletzte Hinterweidenthal und gleich vier weniger als der Viertletzte (Winterbach), der sich damit den Verbleib in der Landesliga sichern würde. Gegen den SV Winterbach hatte die SGR-Truppe um Ex-Weltmeister Erik Durm in der Vorwoche zu Hause ihr „Sechs-Punkte-Spiel“ mit 1:4 verloren. Gleichwohl wird Björn Hüther, der über sehr viel Fußballsachverstand verfügt, der SGR in anderer Funktion erhalten bleiben. „Er wird dann wohl mehr im Hintergrund mitarbeiten“, sagte Hauck.

Wer für die letzten fünf Spiele in der Landesliga die sportliche Verantwortung übernimmt, wird in einer Ausschusssitzung des Vereins am späten Montagabend entschieden. Noch gebe es keine Tendenzen, deutete Timo Hauck an. Hüther hegt hingegen die Hoffnung, dass die Mannschaft am nächsten Sonntag (Anstoß 15:30 Uhr) zu Hause just gegen den Aufstiegskandidaten SC Hauenstein eine Trotzreaktion zeige. Die SG Rieschweiler hat in der A-Klasse eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb, verfügt über ein neues Kunstrasenfeld und einen Naturrasenplatz.