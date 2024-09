Am 10. November wird in Zweibrücken der Beirat für Migration und Integration neu gewählt. Dieser vertritt die Interessen der Migrantinnen und Migranten, fördert das Zusammenleben von Deutschen und Migranten und ist Ansprechpartner für alle. Der Beirat wird für fünf Jahre gewählt. Jeder, der drei Monate vor der Wahl in Zweibrücken wohnt und am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich aufstellen lassen. Dazu gehören ausländische Einwohner, eingebürgerte, ehemalige ausländische Einwohner, Doppelstaatler, Spätaussiedler und deren Familienangehörige sowie Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 23. September, 18 Uhr. Für weitere Informationen steht das Hauptamt der Stadtverwaltung zur Verfügung. Ansprechpartnerin dort ist Anna Weber, E-Mail wahlen@zweibruecken.de.