„So gehe ich nicht mit dir aus dem Haus“, sagt die pubertierende Tochter. Die Mutter ist entsetzt. Permanent ist sie genervt in dem neuen Buch der Zweibrücker Bestseller-Autorin Silke Neumayer. Es geht um die Leiden der Eltern in der Pubertät ihrer Kinder. Die sind massiv – und sehr unterhaltsam.

Wer jetzt denkt, dass der viel zu lange Titel des Buches „Pubertät ist voll nice. Nur blöd, dass wir jetzt die Eltern sind. Geschichten aus der hormonellen Phase“ Schwachsinn sei, ist schon mittendrin im Thema. In der Pubertät ist eben alles anders. Wer das akzeptiert, kommt als Mutter (oder Vater oder irgendwie davon betroffener Erwachsener) wahrscheinlich am besten durch diese Zeit, deren Dauer genauso wenig vorhersehbar ist wie die der Corona-Pandemie.

Keine Angst, Neumayers Buch ist vollkommen coronafrei. Es war vorher schon fertig, wurde vom Verlag aber wegen Corona von 2020 auf 2021 verschoben, wie die Autorin verrät. Was zwei Dinge zusammenbringt, von denen man vorher nicht dachte, dass es da Parallelen geben könnte.

Parallelen zu Zweibrücken könnte man auch suchen, denn da ist die Autorin 1962 geboren und auch aufgewachsen. Die Heimatstadt beschreibt sie in den Buch so: „Neulich war ich zu Besuch in meiner alten Heimatstadt, eine Kleinstadt, bei der man oft das angenehme Gefühl hat, die Zeit sei irgendwie stehengeblieben. Das tut sie natürlich nicht, noch nicht mal für nette Kleinstädte“. Bei besagtem Besuch trifft die Mama-ich-Autorin auf ihre frühere Mitschülerin aus dem Gymnasium. Die hat auch eine pubertierende Tochter. Die seltsamerweise ganz lieb und brav ist, noch nie einen Jungen geküsst hat und gut in der Schule ist. Was die Besucherin nicht mehr so ganz bestätigen kann, als sie die 15-jährige Mustertochter mit einer Bierflasche sieht und die auch noch mit ihr viel offener spricht als mit der eigenen Mutter.

Das Zweibrücker Kapitel – natürlich komplett erfunden - ist eines der wenigen, in den sich zwei Mütter über ihre Teenagertöchter austauschen, die natürlich nicht so sein wollen wie ihre Eltern, die wiederum nicht so sein wollten wie ihre Eltern.

Aber es ist kein Kreis, der sich schließt, denn heute sind die Pubertiere vor allem mit ihren Handys verwachsen. Da hilft es wenig, wenn die Mama der Tochter sagt, dass sie es später bereuen wird, auf Instagram Halbnackt- und Nacktfotos zu posten und sich eher als „Digital Naive“ (Neumayer) denn als „Digital Native“ verhält.

Neumayer ist eine Meisterin des unterhaltsamen Erzählens und Geschichten-Erfindens. Manches geht durchaus auf Erlebtes zurück, gibt sie im Gespräch zu, schließlich sei sie selbst in der Pubertät gnadenlos gewesen. Die im wahren Leben allein erziehende Mutter hat auch eine Tochter. Aber sie heißt nicht Sophie und hat die Pubertät schon hinter sich. Doch Silke Neumayer beschreibt 40 Episoden aus der Pubertät so einfühlsam, dass man denkt, sie habe sie wirklich erlebt: in einer Mischung aus Fernsehsoap und Comedy. Sie selbst nennt es „erzählendes Sachbuch“ – die filmische Entsprechung wäre Dokufiction, Neumayer schreibt ja auch Drehbücher Film und Fernsehen. Sie erfindet Situationen, die oft schlimmer sind als das, was man selbst erlebt hat, was stets für gute Laune bei der Leserin (es ist doch eher ein Frauenbuch) sorgt.

„Bist du dafür nicht schon ein bisschen zu alt?“ fragt Sophie die Mama, als sie mit Shorts in die Öffentlichkeit will. Die natürlich nur in Gedanken auftauchende Replik der Mutter: „Ja, ich bin dafür schon etwas zu alt, aber draußen ist es 40 Grad im Schatten, und ich bin alt genug, dass mir egal ist, was andere Leute von mir denken“, ist wunderschön – wie die meisten der in einem lässigen humorvollen Umgangsdeutsch daherkommenden Geschichten, die in Wahrheit in einem mühsamen, oft mehrjährigen Schreibprozess entstehen.

Für alle, die sich (noch) nie mit pubertierenden Kindern rumschlagen mussten, ist der Lesegenuss noch größer: Sie wissen nicht nur, was ihnen erspart geblieben ist, sondern eignen sich auch wertvolles Wissen an um Häufchenspiel, Muttizettel, Pubertätsalzheimer und andere Dinge, die einem sonst entgehen. Ein wunderbares Buch. Man sollte es sofort verfilmen.

Silke Neumayer: „Pubertät ist voll nice – Nur blöd, dass wir jetzt die Eltern sind. Geschichten aus der hormonellen Phase“, Wilhelm Heyne Verlag München 2021, 224 Seiten, zwölf Euro, E-Book: 9,99 Euro.