Die Bismarckbrücke in Saarbrücken ist ab kommenden Dienstag voll gesperrt. Hintergrund sind Fräs-, Asphalt- und Markierungsarbeiten, heißt es vonseiten der Stadt. Gesperrt ist neben der Brücke auch der Teilabschnitt der Paul-Marien-Straße zwischen Mainzer Straße und Bismarckstraße. Der Rest der Paul-Marien-Straße und der Mainzer Straße bleiben offen. Gearbeitet wird zudem an der Autobahn-Anschlussstelle des „Bismarckkreisels“. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Luxemburg wird ab Donnerstag, 17. Oktober, gesperrt. Die Umleitung verläuft durch die Tal- und Großherzog-Friedrich-Straße. In der Bismarkstraße wird im Abschnitt zwischen Paul-Marien-Straße und Rosenstraße die Einbahnregelung während der Bauarbeiten aufgehoben. Das Gleiche gilt für den Abschnitt zwischen Paul-Marien-Straße und der Straße „Obere Lauerfahrt.“ Die Arbeiten kosten rund 112.000 Euro, die Sperrung soll laut Stadt bis Dienstag, 22. Oktober, andauern.