Bei der SG Rieschweiler dreht sich nach dem Abstieg aus der Verbandsliga – und dem der zweiten SGR-Mannschaft aus der Bezirksliga in die A-Klasse – ordentlich das Spieler-Karussell. In den Kadern für die neue Spielzeit ist viel Bewegung, den 13 Abgängen an der dicken Eiche stehen zwölf Neuzugänge gegenüber.

So sollen Luca Buchmann, Jannick Hunsicker und Stefan Lehmann künftig die Defensive verstärken, für die Offensive kommen Fabian Hunsicker und Julian Kofer dazu. Sieben Spieler