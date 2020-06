Im Zweibrücker Schlachthof Färber mit seinen 36 Mitarbeitern gibt es nach Firmenauskunft keine Corona-Fälle. Das sagte der Geschäftsführer der Emil Färber GmbH & Co. KG in Emmendingen, Manfred Kempter, auf Anfrage. Bislang seien keine Tests erfolgt, da die gesetzlichen Regeln dies bislang nicht vorsehen, so Kempter. Der Zweibrücker Schlachthof ist einer von 30 Standorten des baden-württembergischen Unternehmens. Für diese Woche hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium Reihentests in fleischverarbeitenden Unternehmen im Land angekündigt. Unabhängig davon laufen gegen einen leitenden Angestellten im Zweibrücker Schlachthof nach wie vor Ermittlungen wegen des Verdachts, aufgetautes Fleisch könne als Frischfleisch deklariert worden sein. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.