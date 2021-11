Schriftsetzermeister, Anzeigenblatt-Herausgeber und Buchautor. Das ist der ehemalige Zweibrücker Fußballprofi Dieter Bischoff, der am Ammersee in Bayern lebt. Sein neues Buch ist der zweibändige Roman „7pfeiffer“, aus dem er rund 40 Zweibrückern am Freitag in der Zweibrücker Karlskirche las. Philipp Jakob Siebenpfeiffer hat 1832 im Zweibrücker Gasthaus Ladenberger den Vaterlands- und Pressverein gegründet und damit der Pressefreiheit und der Demokratie den Weg geebnet. Er und seine Frau sind die Basis des Romans. Mit Fantasie-Figuren eröffnet der Autor neue Perspektiven auf die Ereignisse. Begleitet wurde Bischoff bei der Lesung von Liedermacher Eckes.