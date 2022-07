Erst beschweren sich die Anwohner über rasende Autos, nun über die Tempo-Bremse. Das ist nur schwer nachvollziehbar.

Es ist gar nicht so lange her, da forderten die Anwohner der Mittelbacher Ortsdurchfahrt, dass endlich hart gegen die Raser in ihrer Straße durchgegriffen wird. Mit den Parkbuchten ist das passiert. Die Lösung war günstig, schnell erledigt und zeigte Wirkung.

Dass sich die Anwohner nun wegen anfahrender und abbremsender Autos beschweren, ist schwer nachzuvollziehen. Die Buchten kommen weg, es wird wieder alles wie früher sein.

Das Raserproblem wird damit nicht gelöst – im Gegenteil. Mal sehen, wann wieder Beschwerden über zu schnelle Autos kommen. Hoffentlich passiert nicht der nächste schwere Autounfall.