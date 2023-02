Von Patrick Göbel

Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr waren Teile von Blieskastel und Gersheim zeitweise ohne Strom. Betroffen waren Gebiete von Blieskastel-Breitfurt, Blileskastel-Wolfersheim, Bliesdahlheim und Herbitzheim (beides Ortsteile von Gersheim). Die Dauer des Stromausfalls sei unterschiedlich lang gewesen, teilte die Pfalzwerke mit: Teilweise war der Strom nur für ein paar Minuten weg, in manchen Haushalten aber auch bis zu vier Stunden. Der Grund für die Störung im 20-Kilovolt-Netz, einem Teil des Stromnetzes, war laut Pfalzwerke ein Kabeldefekt. Das Netzteam Saarpfalz habe sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und konnte die Stromversorgung so rasch wieder herstellen, so der Stromversorger.