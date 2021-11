Im Tarifkonflikt der Beschäftigten der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zum zweitägigen Warnstreik am Homburger Universitätsklinikum aufgerufen. Der Warnstreik hat am Donnerstagmorgen, 4. November, mit der frühesten Frühschicht begonnen und soll am Samstagmorgen, 5. November, zum Ende der spätesten Nachtschicht abgeschlossen werden. Gewerkschaftssekretärin Lisa Summkeller sagt einen „Streik mit dem entsprechenden Augenmaß“ zu, „um Gefahren für Leib und Leben der Patientinnen und Patienten auszuschließen“. Einzelne Untersuchungs- oder Behandlungstermine könnten allerdings abgesagt oder verschoben werden. Die Homburger Uni-Leitung erklärte, sie gehe von einer funktionierenden Patientenversorgung aus. Alle Notfalloperationen und notwendigen Operationen würden durchgeführt. Man gehe nur im Ausnahmefall von längeren Wartezeiten aus.