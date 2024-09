In Rimschweiler wird ab Montag die Vogesenstraße zwischen den Hausnummern 69 und 75 bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober, halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt in dieser Zeit eine Baustellenampel. Grund für die Sperrung sind laut Stadtverwaltung Bauarbeiten an Kanal- und Wasserleitungen sowie am Straßenbelag.