Auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule am Ende der Jacobystraße in Bubenhausen sollte 2013 ein besonderes städtisches Wohnprojekt entstehen. Daraus wurde nichts. Der neue Eigentümer des Baugebiets hat jetzt ein erstes Haus hochgezogen. Bis spätestens Herbst sollen die Käufer einziehen können.

2017 hatte die Firma Scharding das Baugebiet von der Stadt gekauft, um das Areal zu entwickeln und in innovativer Weise in Abstimmung mit den Interessenten bebauen zu können. Das Projekt läuft laut Scharding-Geschäftsführer Marcus Bley unter dem Namen „Junges Wohnen am Jacobyberg“. Auf rund 4800 Quadratmetern gibt es neun Bauplätze für Doppel- und Einfamilienhäuser. In der ersten Reihe zur Jacobystraße hin entstehen in einem ersten Bauabschnitt vier Doppelhäuser, dahinter sind zwei Doppelhäuser sowie zwei Häuser mit Etagenwohnungen und ein Einfamilienhaus geplant, teilt Bley auf Anfrage mit. Es könne aber auch ein Gebäude nach Kundenwunsch erstellt werden.

Der erste Rohbau am Jacobyberg steht

Der erste Rohbau an der Jacobystraße steht mittlerweile, der Käufer soll im Sommer – spätestens Herbst – einziehen können. Für einen zweiten Bauplatz gebe es einen Interessenten, sodass schon bald mit dem Hochziehen des Gebäudes begonnen werden könne. „Ein dritter Interessent, der kurz vor dem Kauf stand, ist kürzlich im Zuge der Corona-Krise aus Angst um seinen Job abgesprungen“, bedauert Bley.

Nach dem Kauf und dem Grundbucheintrag 2017 hatte der Scharding-Geschäftsführer mit den Planungen begonnen und das Baugebiet erschlossen. „Die Versorgungsleitungen sind gelegt, und wir haben eine gewisse Nachfrage“, sagt er. „Mit den Straßen innerhalb des Baugebiets lassen wir uns etwas Zeit, bis die Häuser stehen.“ Denn wenn drumherum noch gebaut werde, würden die neuen Straßen erfahrungsgemäß in Mitleidenschaft gezogen. Das wolle er vermeiden.

Doppelhäuser – teils mit Dachterrasse und Staffelgeschoss

„Wir wollen ja selbst bauen“, erklärt Bley, weshalb er keine Grundstücke verkauft. „Gebaut wird entsprechend der Nachfrage. Wir verkaufen die fertiggestellten Häuser dann mit den Grundstücken.“ Die großzügigen, modernen Doppelhäuser hätten zwei Geschosse und zum Teil eine Dachterrasse und ein Staffelgeschoss. Staffelgeschoss nennt man das etwas zurückgesetzte oberste Geschoss. Erlaubt seien in dem kleinen Baugebiet Flach- und Pultdächer. Die Pultdächer – sie sind nur nach einer Seite geneigt – haben eine Dachneigung von bis zu acht Grad, erklärt Bley.

Während die äußere Form der Häuser quasi vorgegeben ist, ist man beim Innenausbau flexibel. Bei der Raumgestaltung und der Raumaufteilung könnten die interessierten Bauwilligen weitgehend bestimmen. „Wir wollen da jedem eine gewisse Individualität ermöglichen“, sagt Bley. Die Wohnungen sind zwischen 125 und 175 Quadratmeter groß. Die Häuser würden in aller Regel energieeffizient errichtet, allesamt mit Wärmepumpen.

Bauherrenauswahlverfahren – was ist daraus geworden?

2009 hatte die Stadt das Grundstück der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Jacobystraße gekauft und in der Folge das leerstehende Gebäude abgerissen, um dort ein neues, zukunftsweisendes Baugebiet ausweisen zu können. Unter der Ägide des damaligen Oberbürgermeisters Kurt Pirmann sollte ein architektonisch attraktives Wohnprojekt verwirklicht werden, das auch auf neuester Klimatechnik fußt. Die Stadt wollte dabei den herkömmlichen Weg der Vermarktung städtischer Grundstücke – Erstellung des Bebauungsplanes und Verkauf der baureifen Grundstücke – verlassen und etwas Neues ausprobieren. Die Idee war, dass sich Bauherren mit ihren Architekten um ein Grundstück bewerben und die Stadt dann auswählt, wer zum Zuge kommt. So wollte die Stadt mit dem Projekt „Neues Wohnen Jacobystraße“ eine innovative Wohnbebauung entwickeln und umsetzen. Mangels Nachfrage scheiterte dieses Wohnprojekt.