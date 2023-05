Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch kam die Bestätigung aus Takamatsu/Japan: Tadano nimmt die Traditionsmarke für Mobilkrane, Demag, vom Markt. Voraussichtlich ab Herbst verschwindet der Demag-Schriftzug von allen neu ausgelieferten Auto- und Raupenkranen aus den Zweibrücker Werken. Der Name Tadano Demag GmbH für die am 1. April aus dem Insolvenzverfahren entlassene Firma bleibt vorerst.

Wenn man vormalige wie auch aktuelle Mitarbeiter des bald auf eine 200 Jahre währende Tradition – der Gründung der Dinglerschen Werkstatt 1827 – blickenden Unternehmens anspricht,