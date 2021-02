Auf der Autobahn 6, innerhalb der Dauerbaustelle an der Anschlussstelle Homburg, kündigt die bundesdeutsche Autobahn-GmbH eine zusätzliche Tagesbaustelle am Donnerstag, 18. Februar, an. In Fahrtrichtung Mannheim drohen daher Staus. Um Schäden an der Fahrbahn zu beheben, wird am Donnerstag ab 10 Uhr die Überholspur in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wird über einen Behelfsstreifen an dieser Baustelle vorbeigeführt und dann auf die Gegenfahrbahn geleitet. Es sei geplant, die Fahrbahn am frühen Freitagmorgen vor Einsetzen des Berufsverkehrs wieder freizugeben.