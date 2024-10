Ab Donnerstag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Ende Februar 2025, werden abschnittsweise immer wieder einzelne Straßen in der Homburger Innenstadt gesperrt. Grund sind Kanalsanierungsarbeiten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der erste Bauabschnitt beginnt am Donnerstag im oberen Bereich der Kirchenstraße zur Saarbrücker Straße; dieser Bereich wird dann gesperrt. Am kommenden Montag, 28. Oktober, wird dann auch der Kreuzungsbereich der Saarbrücker Straße zur Kirchenstraße gesperrt. In diesem Bereich ist die Saarbrücker Straße nicht befahrbar. Autofahrer, die von der Talstraße kommen, können weiterhin in die Kirchenstraße und die Saarbrücker Straße Richtung Marktplatz fahren. Dieser Bauabschnitt wird laut Stadt voraussichtlich drei Wochen dauern. Im Lauf der Arbeiten seien bis in den Februar auch die Schlossbergstraße und die Sankt-Michael-Straße an der Reihe. Sobald an anderen Bereichen gearbeitet wird, werde die Stadt darüber berichten. Umleitungen werden jeweils eingerichtet.