Seit Montag, 10. Oktober, werden in Zweibrücken die Ampel an der Kreuzung Bismarck-/Dingler-/Hofenfelsstraße und die Bushaltestelle vor der Firma Tadano in der Dinglerstraße erneuert. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Gearbeitet werde in drei Bauphasen. Abgeschlossen werden sollen die Bauarbeiten am 24. November. Weil die Verkehrsregelung geändert wurde, müsse man mit Behinderungen rechnen.