„Religio“ heißt die Ausstellung der Zweibrücker Grafikerin Birgit Kunz, die ab Sonntag in der Karlskirche zu sehen ist.

Man kennt ihre Märchen, man kennt ihre Tiere – und bislang auch eine religiöse Darstellung des Erzengels Michael, der mit dem Drachen kämpft. Die ist nun auch in der neuen Ausstellung zu sehen, aber alle anderen weit über 40 kolorierte religiösen Radierungen sind neu und ungewöhnlich. „Die Bibel ist voller Bilder, voller Inspiration“, sagt Birgit Kunz. Sie griff auf, was ihr optisch interessant erschien: der verlorene Sohn (Heimkehr), Moses (in einem Körbchen, allein), die Fußwaschung, einen eingesperrten Engel (als Symbol noch aus der Coronazeit),, die Samaritanerinnen am Brunnen. Zu den Arbeiten, die an der Wand und auf Tischen zu sehen sind, kommen noch Texte, die mit den Radierungen zu tun haben.

Info

Birgit Kunz: „Religio“, Radierungen, Zweibrücken, Karlskirche, Karlstraße 3, 25. Juni bis 23. Juli, Vernissage: 25. Juni, 16 Uhr, im Beisein der Künstlerin. Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag 16-18 Uhr und nach Vereinbarung mit der Künstlerin unter Telefon 06332 12410.