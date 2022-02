Dieses Rumpelstilzchen und 40 weitere neue kolorierte Radierungen hat die Zweibrücker Grafikerin Birgit Kunz in ihrer Märchen-Ausstellung ins Heimatmuseum St. Arnual in Saarbrücken (Augustinerstraße 7) gebracht. Die Titel verraten nicht immer das Märchen oder die Geschichte, denn die Künstlerin möchte, dass sich die Besucher überlegen, was damit gemeint sein könnte, was als tieferer Sinn drinsteckt ist und was es mit uns zu tun haben könnte. Es geht um Märchen von Andersen, den Brüdern Grimm, aber auch um den „Struwwelpeter“ und „Das Dschungelbuch“– zu sehen bi 20-. Februar, sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0175 1709126, E-Mail: info@heimatverein-st-arnual.de.