Ihre Technik ist mühsam und zeitaufwendig: Die Zweibrücker Künstlerin Birgit Kunz macht Radierungen und koloriert sie. Etwa 40 Radierungen zum Thema Märchen zeigt sie jetzt in einer Ausstellung. Die wird den Besuchern Rätsel aufgeben.

Märchen kennt jeder, aber Sie haben einen ganz anderen Blick auf die Märchenfiguren. Woher kommt das?

Es gibt ganz viele Märchenfiguren. In den letzten Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich diese Ausstellung machen wollte. Dabei habe ich festgestellt, dass ganz viele Märchen bei verschiedenen Dichtern ähnlich dargestellt sind. Auch bei den russischen und den arabischen.

Einer schreibt vom anderen ab?

Nicht unbedingt. Das sind Weisheiten, die in anderer Weise wiederkommen. Hinter einem Märchen steckt ja mehr als nur eine Geschichte. Märchen sind etwas ganz Fantastisches.

Sie stellen im Heimatmuseum in Saarbrücken-St. Arnual aus. Wie kamen Sie an diesen ungewöhnlichen Ort?

Es ist ein netter Raum, nicht so riesig, ein bisschen familiär. Meine Radierungen sind auch nicht so groß, von Motiv her, 20 mal 30 Zentimeter, mehr gibt meine Druckerpresse von den Maßen nicht her. Die Ausstellung war ursprünglich in der Bibliotheca Bipontina geplant, wurde mehrmals verschoben und ist eben jetzt im Heimatmuseum St. Arnual zu sehen.

Im Zweibrücker Raum gibt es kaum jemanden, der Radierungen macht, weil es so aufwendig ist ...

Ja, es ist aufwendig – und es ist eine schmutzige Angelegenheit! Das liegt an der Säure, wenn die irgendwo hinkommt, habe ich braune Flecken, die gehen aus den Kleidern nicht mehr raus. Die Kunst der Radierung fing mit den Waffenschmieden an. Als Rembrandt und Dürer die Radierung für sich entdeckt haben, wurde es etwas Großes.

Es war der Anfang der Massenkunst ...

Es war ein billiges Medium, um die Bilder ans Publikum zu bringen. Ein Ölgemälde konnte sich nicht jeder leisten, einen Druck schon eher. Man konnte große Auflagen machen. Aber das mache ich nicht. Ich mache auch keine Serien. Ich mache nur Unikate. Selbst wenn das Motiv das Gleiche wäre, ist jedes Bild ein Unikat. Auch mache ich ein Motiv nicht so oft, sonst wird es mir langweilig.

Dann kostet es Sie ja noch mehr Zeit!

Für mich ist das Arbeiten das Wichtigste. Kann ich das umsetzen, was ich im Kopf habe? Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich das Ganze vergessen. Ich muss spiegelbildlich denken und arbeite vom Dunklen ins Helle. Was war hell ist in der Radierung, muss ich zuerst abdecken, dort ist dann dunkel. Der nächste Ton, der zum Beispiel ein bisschen was von Grau hat, wird als nächstes abgedeckt. Und so weiter, bis am Schluss alles dunkel ist. Das ist spannend.

Farbvarianten vom selben Motiv machen sie nicht?

Doch, aber ich mache dann Unikate, wo ich mit Farben spiele oder sie als Aquarell bearbeite. In der Ausstellung sind manche Motive zweimal da, damit man das sieht.

Es sind nur Märchenmotive?

Nein. Ich habe klassische Märchen von Grimm, aber auch „Das Dschungelbuch“ und „Das Einhorn“. Ich habe nur Szenen draus genommen und ihnen andere Titel gegeben, damit die Leute sagen: Was ist denn das? Kenne ich das? Was steckt dahinter?

Interview: Andrea Dittgen

Ausstellung

Birgit Kunz; „Allerlei Geschichten“, kolorierte Radierungen, Heimatmuseum Saarbrücken-St. Arnual, Augustinerstraße 7, 9. Januar bis 20. Februar, geöffnet sonntags 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung beim Heimatverein. Info: Telefon 0175 1709126, E-Mail: info@heimatverein-st-arnual.de Eröffnung: Sonntag, 15 Uhr, Es gilt 2G.