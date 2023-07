Warum ist die Bibliotheca Bipontina so wichtig ? Und warum muss die historische Büchersammlung der Herzöge unbedingt nach Zweibrücken zurückkehren? Eine Professorin an der Universität des Saarlandes, Expertin für Schriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit, könnte sich ihre Arbeit ohne diesen literarischen Zweibrücker Schätze nicht vorstellen. Hier geht es zum Interview, in dem Nine Midema erklärt, warum die Bipontina so einzigartig ist.