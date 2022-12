Die Zweibrücker Gewobau wird im Sommer ihre Mieten erhöhen. Gleichzeitig will sie alte Wohnungen verstärkt auf Vordermann bringen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das hat sich mit der Zeit auch verändert.

Mein Jahr: Sportlich feierte Janine Fix, die Vorsitzende der Turnerschaft Rodalben, mit dem Gym-and-Dance-Team Erfolge, privat tanzte sie auf vielen Hochzeiten.

Der Zweibrücker Cap-Markt reagiert auf die gestiegenen Energiepreise und verkürzt seine Öffnungszeiten.

Der Pirmasenser Biofrisch-Markt schließt am Samstag. Ein halbes Jahr später wird in den Räumen in der Ringstraße das Reformhaus Escher eine neue Filiale mit ähnlichem Sortiment eröffnen.

Ob die neue Hornbacher Klinik wirklich im Dezember 2023 eröffnet, ist wieder unsicher, aber ansonsten gibt es eine Menge guter Nachrichten.

Drei Feuerwehrautos fuhren am Donnerstagmittag am Zweibrücker Krankenhaus vor. Dort stellte sich heraus: Staub, nicht Rauch hatte den Alarm ausgelöst.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzt die „Pirmasenser Rundschau“ für besondere Interviews. Sebastian Tilly, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, verrät, welche Rolle Fair-Trade-Kaffee für ihn spielt.

Ab Januar geht die Pirmasenser Tafel wieder auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden ein – weg von dem Plastiktütensystem. Ein großer Ladenraum macht’s möglich.

Fototage-Initiator Harald Kröher lädt Ende Januar zu einer kleineren und kürzeren Version in die Alte Post in Pirmasens ein. Die Ausstellung sieht er als Aufruf gegen die Klimakrise.

In Neunkirchen ist eine Frau bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Die Helfer fanden sie, als sie das Feuer löschten.

Ein Autofahrer hat in Saarbrücken einen Fußgänger totgefahren. Der Mann stand laut Polizei am späten Abend auf der Autobahn.