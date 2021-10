Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 31 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das ist eine relativ hohe Zahl für einen Tag. Fünf der Neu-Angesteckten wohnen in Zweibrücken, fünf in Pirmasens und 21 im Landkreis, davon allein 13 in der Verbandsgemeinde Rodalben. Die Inzidenz liegt in der Region zwar noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, aber sie steigt auch bei uns. Sie liegt in Zweibrücken bei 56, im Landkreis bei 74 und in Pirmasens bei 80. Das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Todesfall: Ein ungeimpfter Pirmasenser, zwischen 60 und 65 Jahre alt, verstarb mit einer Corona-Infektion. In Erfweiler müssen die Kindergarten-Kinder vorläufig in Quarantäne, nachdem dort eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde. Kinder, die einen negativen PCR-Test vorlegen können, dürfen wieder in die Einrichtung kommen. Ein Termin für einen solchen Test kann beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 06331 809750 vereinbart werden. Das Telefon ist montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr besetzt.