Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 1. Juni gilt der steuerliche Tankrabatt. Benzin wird pro Liter 35 Cent billiger, Diesel 17 Cent. An Tankstellen in Zweibrücken zeigt sich Überraschendes.

Hatte ein Liter Superbenzin am Dienstagabend noch mehr als zwei Euro gekostet, so zeigte die Zapfsäule am frühen Mittwochmorgen einen Preis um die 1,80 Euro an. Seit Mitternacht zum Mittwoch gilt