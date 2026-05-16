Zweibrücken hat am Samstag seinen neuen Spiel- und Sportpark in der Innenstadt eingeweiht. Zur Eröffnung herrscht Riesenandrang.

Der Spiel- und Sportpark zwischen Awo-Seniorenheim und Helmholtz-Gymnasium wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgestaltet. Zur Eröffnung am Samstagmittag zog er bei trockenem und nicht zu kaltem Wetter Hunderte Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung und dem Saarland an – vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Sogar aus Frankreich waren laut Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza Gäste gekommen, um den neuen Skatepark auszuprobieren. Der ist das Herzstück des umgebauten Kleinen Exe, wie die Fläche in Zweibrücken heißt, weil er früher dem Militär als Exerzierplatz diente. Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagte der OB.

Der Park wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgebaut. Foto: Thomas Büffel Das Basketballfeld. Foto: Thomas Büffel Die neue Skateanlage ist das Herzstück des Parks. Foto: Thomas Büffel Benutzen konnte man sie schon vorher, am Samstag wurde die Anlage auch offiziell eröffnet. Foto: Paul Helmut Kreiner Testet den neuen Skatepark: Jonah Spies, 14 Jahre. Foto: Paul Helmut Kreiner Hier kann man auch Tischtennis spielen. Foto: Thomas Büffel Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagt der Oberbürgermeister. Foto: Thomas Büffel Zur Eröffnung kamen Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung, dem Saarland und aus Frankreich. Foto: Thomas Büffel Die Skater freuten sich auf den Skatewettbewerb, der um 15 Uhr begann. Foto: Thomas Büffel Auch Fitnessgeräte gehören zu der Anlage. Foto: Thomas Büffel Ein Blick aufs neue Basketballfeld. Foto: Thomas Büffel Auf Sitzbänken und Liegen kann man sich ausruhen. Foto: Thomas Büffel Auch eine große Wiese gehört zum neuen Park. Foto: Thomas Büffel Die beiden Klettterfelsen. Foto: Thomas Büffel Die Skateanlage. Foto: Thomas Büffel Skater vor dem Wettbewerb. Foto: Thomas Büffel Zur Eröffnung blieb es trocken, und es war nicht zu kalt. Foto: Thomas Büffel Besonders für heiße Tage gibt es einen Trinkwasserspender. Foto: Thomas Büffel Es war zwar bewölkt, aber der Regen blieb aus. Foto: Thomas Büffel Janluca (links) und Lennart. Foto: Thomas Büffel Der Wasserspielplatz mit Sandstrand. Foto: Thomas Büffel Der Kletterturm. Foto: Thomas Büffel Zur Eröffnung gab es auch Essen, trinken und Musik. Foto: Thomas Büffel Zur Anlage gehört auch ein Spielplatz. Foto: Thomas Büffel Was mit der alten Skateranlage passiert, ist noch offen. Foto: Thomas Büffel Foto 1 von 25

Zum neuen Spiel- und Sportpark gehören auch Fußball-, Basketball- und Handballfelder, eine Tischtennisplatte, eine 100-Meter-Bahn und weitere Leichtathletikanlagen, ein Fitnessbereich, ein Container mit Sportgeräten, eine große Wiese und Sitzgelegenheiten. Dazu kommen wie bisher ein Spielplatz mit einer Art Sandstrand bis an den Bleicherbach, ein Kletterfelsen und der alte Skatepark, der allerdings in absehbarer Zeit verschwinden wird. Die Eröffnung am Samstag läuft bis in den Abend. Als Schlusszeit ist 22 Uhr angegeben.