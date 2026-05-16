Zweibrücken Bilderstrecke: Hunderte Besucher bei Eröffnung des neuen Spiel- und Sportparks in der Innenstadt
Der Spiel- und Sportpark zwischen Awo-Seniorenheim und Helmholtz-Gymnasium wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgestaltet. Zur Eröffnung am Samstagmittag zog er bei trockenem und nicht zu kaltem Wetter Hunderte Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung und dem Saarland an – vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Sogar aus Frankreich waren laut Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza Gäste gekommen, um den neuen Skatepark auszuprobieren. Der ist das Herzstück des umgebauten Kleinen Exe, wie die Fläche in Zweibrücken heißt, weil er früher dem Militär als Exerzierplatz diente. Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagte der OB.
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Zum neuen Spiel- und Sportpark gehören auch Fußball-, Basketball- und Handballfelder, eine Tischtennisplatte, eine 100-Meter-Bahn und weitere Leichtathletikanlagen, ein Fitnessbereich, ein Container mit Sportgeräten, eine große Wiese und Sitzgelegenheiten. Dazu kommen wie bisher ein Spielplatz mit einer Art Sandstrand bis an den Bleicherbach, ein Kletterfelsen und der alte Skatepark, der allerdings in absehbarer Zeit verschwinden wird. Die Eröffnung am Samstag läuft bis in den Abend. Als Schlusszeit ist 22 Uhr angegeben.