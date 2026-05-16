Zweibrücken Bilderstrecke: Hunderte Besucher bei Eröffnung des neuen Spiel- und Sportparks in der Innenstadt

Hunderte Besucher kamen, vom Kleinkind bis zu Großeltern.
Hunderte Besucher kamen, vom Kleinkind bis zu Großeltern.

Zweibrücken hat am Samstag seinen neuen Spiel- und Sportpark in der Innenstadt eingeweiht. Zur Eröffnung herrscht Riesenandrang.

Der Spiel- und Sportpark zwischen Awo-Seniorenheim und Helmholtz-Gymnasium wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgestaltet. Zur Eröffnung am Samstagmittag zog er bei trockenem und nicht zu kaltem Wetter Hunderte Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung und dem Saarland an – vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Sogar aus Frankreich waren laut Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza Gäste gekommen, um den neuen Skatepark auszuprobieren. Der ist das Herzstück des umgebauten Kleinen Exe, wie die Fläche in Zweibrücken heißt, weil er früher dem Militär als Exerzierplatz diente. Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagte der OB.

Der Park wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgebaut.
Der Park wurde die vergangenen eineinhalb Jahre umgebaut.
Das Basketballfeld.
Das Basketballfeld.
Die neue Skateanlage ist das Herzstück des Parks.
Die neue Skateanlage ist das Herzstück des Parks.
Benutzen konnte man sie schon vorher, am Samstag wurde die Anlage auch offiziell eröffnet.
Benutzen konnte man sie schon vorher, am Samstag wurde die Anlage auch offiziell eröffnet.
Testet den neuen Skatepark: Jonah Spies, 14 Jahre.
Testet den neuen Skatepark: Jonah Spies, 14 Jahre.
Hier kann man auch Tischtennis spielen.
Hier kann man auch Tischtennis spielen.
Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagt der Oberbürgermeister.
Um einen vergleichbaren Skatepark zu finden, müsse man bis nach Luxemburg fahren, sagt der Oberbürgermeister.
Zur Eröffnung kamen Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung, dem Saarland und aus Frankreich.
Zur Eröffnung kamen Besucher aus Zweibrücken, der Umgebung, dem Saarland und aus Frankreich.
Die Skater freuten sich auf den Skatewettbewerb, der um 15 Uhr begann.
Die Skater freuten sich auf den Skatewettbewerb, der um 15 Uhr begann.
Auch Fitnessgeräte gehören zu der Anlage.
Auch Fitnessgeräte gehören zu der Anlage.
Ein Blick aufs neue Basketballfeld.
Ein Blick aufs neue Basketballfeld.
Auf Sitzbänken und Liegen kann man sich ausruhen.
Auf Sitzbänken und Liegen kann man sich ausruhen.
Auch eine große Wiese gehört zum neuen Park.
Auch eine große Wiese gehört zum neuen Park.
Die beiden Klettterfelsen.
Die beiden Klettterfelsen.
Die Skateanlage.
Die Skateanlage.
Skater vor dem Wettbewerb.
Skater vor dem Wettbewerb.
Zur Eröffnung blieb es trocken, und es war nicht zu kalt.
Zur Eröffnung blieb es trocken, und es war nicht zu kalt.
Besonders für heiße Tage gibt es einen Trinkwasserspender.
Besonders für heiße Tage gibt es einen Trinkwasserspender.
Es war zwar bewölkt, aber der Regen blieb aus.
Es war zwar bewölkt, aber der Regen blieb aus.
Janluca (links) und Lennart.
Janluca (links) und Lennart.
Der Wasserspielplatz mit Sandstrand.
Der Wasserspielplatz mit Sandstrand.
Der Kletterturm.
Der Kletterturm.
Zur Eröffnung gab es auch Essen, trinken und Musik.
Zur Eröffnung gab es auch Essen, trinken und Musik.
Zur Anlage gehört auch ein Spielplatz.
Zur Anlage gehört auch ein Spielplatz.
Was mit der alten Skateranlage passiert, ist noch offen.
Was mit der alten Skateranlage passiert, ist noch offen.

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Zum neuen Spiel- und Sportpark gehören auch Fußball-, Basketball- und Handballfelder, eine Tischtennisplatte, eine 100-Meter-Bahn und weitere Leichtathletikanlagen, ein Fitnessbereich, ein Container mit Sportgeräten, eine große Wiese und Sitzgelegenheiten. Dazu kommen wie bisher ein Spielplatz mit einer Art Sandstrand bis an den Bleicherbach, ein Kletterfelsen und der alte Skatepark, der allerdings in absehbarer Zeit verschwinden wird. Die Eröffnung am Samstag läuft bis in den Abend. Als Schlusszeit ist 22 Uhr angegeben.

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