Leslie, die Leseratte, ist flott unterwegs und hat immer ein Buch dabei. Ein 30 Zentimeter hohes dreieckiges Lesepaket mit Leslie hat die Zweibrücker Stadtbücherei zum Schulanfang den Schulen für die Erstklässler gegeben.

Der Inhalt des Päckchens – einer landesweiten Aktion der Bibliotheken – mit der rasenden Leslie ist ein Gutschein für einen kostenlosen Ausweis der Jugendbücherei und ein 28-seitiges Bilderbuch, „Das dickeste Buch der Welt“ von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland, das auf jeder Seite einen Buchstaben bebildert vorstellt, meistens mit Tiernamen. Dazu kommen ein Brief an die Eltern in mehreren Sprachen und ein Gutschein für einen Schreibmalstift aus dem Spiel- und Schreibwarenladen.