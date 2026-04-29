Der Online-Versandriese Amazon baut weiter an seiner Logistikhalle auf dem Steitzhof. Um dort den Betriebsstart vorzubereiten, sucht das Unternehmen nach weiterem Personal.

Pünktlich zum Tag der Arbeit startet der Biergarten im Strecktal in Pirmasens in die warme Jahreszeit. Zum Auftakt gibt es schon am Mittag Live-Musik.

Die Gespinste des Eichenprozessionsspinners sind gefährlich für den Menschen. Die Stadt Pirmasens geht gegen die Larven auf Spielplätzen und Schulhöfen vor – mit Nebel.

Die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Stadtmuseum“ in Zweibrücken soll auch Populär- und Jugendkultur zeigen. Neonfarbene Blazer und alte Konzerttickets können da auch groß rauskommen.

In Pirmasens wird mit bunten Lichtern und rasanten Fahrten Maimarkt gefeiert. Eine Schausteller-Familie kommt seit über 40 Jahren her – und bringt einen Dauerbrenner mit.

26 Kinder der Kita Vogelnest in Niederauerbach stehen im Moment ohne Betreuung da. Am Dienstag, 28. April, wurde die Kita wegen Schimmelsporen in der Luft geschlossen.

Wie können Einsatzkräfte im Katastrophenfall schnell und gezielt pflegebedürftigen Menschen helfen? Rotes Kreuz und Fraunhofer-Institut arbeiten an einer Lösung.

In den städtischen Kitas in Zweibrücken hat sich die Lage entspannt. Kurzfristige Schließungen gibt es kaum noch. Ein Grund dafür sind die verkürzten Öffnungszeiten.

Das Café Lorrain in Roppeviller ist eine Institution: Gesetzt wird seit fünf Generationen auf Familienrezepte. Gäste sind Wanderer sowie deutsche und französische Stammkunden.

Die Contwigerhangstraße in Zweibrücken, die Sackgasse an der früheren Dorndorf-Fabrik, war am Montagmorgen nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Grund war ein Fehler beim Ausbau der Straße.

Ein halbes Jahr blieb das Restaurant Alte Burg in Rodalben geschlossen. Am Freitag, 1. Mai, öffnet die neue Pächterin, Gina Buchheit, das Lokal in der Hettersbach wieder.

Wegen Drogen in einem Päckchen Tee, das in einer Gefängniszelle gefunden wurde, hat eine Frau vor Gericht gestanden. Jetzt wurde sie freigesprochen. Das sind die Gründe.

Sie kannte noch das alte evangelische Krankenhaus: Dellfelds Ex-Ortsbürgermeisterin Doris Schindler hat ganz persönliche Erinnerungen an das geschlossene Krankenhaus.