Das Wirtshaus mit Biergarten an der Schließ macht nach dem Wochenende über Winter zu und will Mitte März wieder öffnen. Damit fällt auch der Valentins Winterzauber aus.

Valentins Winterzauber ist ein speziell auf die Wintermonate abgestimmtes Angebot mit Weihnachtsbeleuchtung, Buden, einer langen Theke, Glühwein und einer eigenen Speisekarte. Der sei immer sehr beliebt gewesen, sagt Simone Buchheit, Marketing Manager bei der Zadra-Gruppe, die den Biergarten am Freibad betreibt. Es sei „sehr traurig“, dass der Winterzauber dieses Jahr ausfällt, aber angesichts der aktuellen Lage habe man sich entschlossen, über Winter zu schließen. „Wir wollen ganz bewusst innehalten und auf die weit sichtbare Winterbeleuchtung verzichten. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber angesichts des Krieges in der Ukraine und der Energieknappheit sind der Verzicht und die Pause mehr als angebracht“, erläutert Franziska Zadra, Mitglied der Geschäftsleitung, in einer Pressemitteilung die Gründe. Zu Zadra-Gruppe gehören auch die Fasanerie, das Rosengarten-Hotel und das Donna Mia im Outlet.