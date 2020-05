Die Wallhalber Dorfkirche, deren Spuren im 12. Jahrhundert beginnen, bestimmte die Dorfgeschichte über Jahrhunderte. Bei den Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde, die wegen Corona auf 2021 verlegt wurden, wird das Gotteshaus auch eine Rolle spielen.

Am 25. Juni 1905 wurde der Grundstein gelegt für die heutige neugotische, zweischiffige Hallenkirche in der Dorfmitte. Für den Abbruch der alten Kirche, die danach erforderlichen Steinmetzarbeiten und weitere notwendige Gewerke waren rund 35 000 Mark veranschlagt.

Zur Weihe der Kirche im Mai 1906 kam die Witwe des großen Gönners beim Kirchen- und Schulbau des Dorfes, Helene Poth aus Amerika. Ihr verstorbener Ehemann Friedrich-August Poth, ein gebürtiger Wallhalber, war ein erfolgreicher Bierbrauer in Philadelphia. Zum Weihefest der Kirche spendete die Witwe der Kirchengemeinde das Geläut mit drei Glocken sowie die Kirchturmuhr.

Ein Gotteshaus im spätgotischen Stil soll 1350 errichtet worden sein, da der Vorgängerbau baufällig war.

Wallhalben war bis zur Kommunalreform 1972 und der damit verbundenen Bildung der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz eine eigenständige Gemeinde im Landkreis Pirmasens. Nach langen und schwierigen politischen Diskussionen wurde die Gemeinde Sitz der Verbandsgemeinde Wallhalben im Herzen der Sickinger Höhe.

Wallhalb als Trennfluss zweier Gemeinden

Nur wenige Jahre davor gab es für die letzten Zeitzeugen ein noch schwierigeres gemeindliches Problem zu lösen. Diesseits und jenseits der Wallhalb gab es nämlich zwei eigenständige Gemeinden. Oberhausen im Landkreis Zweibrücken hatte seine geschichtliche Vergangenheit im Herzogtum Zweibrücken. Das Jubiläumsdorf Wallhalben teilte seine Historie mit den Erbschultheißen von Lautern und Herren von Hohnecken. Die Leininger Grafen wurden durch Verpfändung zu den Grundherren des Dorfes.

1968 gelingt den beiden Dörfern an der sie schon immer trennenden Wallhalb eine kaum für möglich gehaltene gemeindliche Hochzeit über den Grenzbach hinweg. Es kommt zur Bildung der neuen Gemeinde Wallhalben-Oberhausen. Erster Bürgermeister dieser Doppelgemeinde wird Walter Weis aus Oberhausen.

Schon 843 beim Friedensschluss von Verdun, unter dem Frankenkaiser Karl dem Großen, wird die Wallhalb zum bedeutenden Grenzbach europäischer Geschichte – für die Historiker der Anfang zur Geburtsstunde des späteren Deutschlands. Das Reich der Franken wurde in ein Westreich, das Zwischenreich Lotharingen und das Ostreich aufgeteilt, was fast den Grenzen des späteren Deutschlands entsprach. Den urkundlichen Ursprung des Dorfes für das Jubiläum, hat der ehemalige Apotheker Wallhalbens, Kurt Hummel, im Bayrischen Staatsarchiv in München entdeckt. Dort werden viele Dokumente aus der Zweibrücker Herrscherzeit um die Wittelsbacher und aus jener Epoche, da die Pfalz zum Königreich Bayern gehörte, aufbewahrt.