Die Kerbcher in Bierbach an der Blies schließen sich den saarländischen Fasnachtsvereinen an, die ihre närrischen Höhepunkte der anstehenden Session aus Corona-Gründen absagen. Nach langen Beratungen haben die Kerbcher beschlossen, ihre drei Kappensitzungen 2021 in der Pirminiushalle abzublasen. Diesen Entschluss habe man schweren Herzens gefasst. Der Verein hält die für Februar 2021 anstehenden Kappensitzungen für undurchführbar. Wegen des hohen organisatorischen Aufwands könnte man die Veranstaltungen selbst bei kurzfristigen Lockerungen in der Kürze der Zeit nicht mehr stemmen. Trotzdem setzen die Tänzer ihr Training fort. Vorige Woche hatte bereits die Homburger Narrenzunft (HNZ) ihre Fasnachtssession 2020/21 abgesagt.