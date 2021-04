„Wenn ein Kabarettist wie ich auftritt, scheint das ein Monolog zu sein, aber in Wirklichkeit ist es ein Dialog mit Ihnen, und Sie fehlen hier heute Abend“, begrüßte Anny Hartmann am Freitagabend die zeitweise 73 Zuschauer vor den heimischen Computerbildschirmen beim Stream ihres Kabarett-Programms aus der Zweibrücker Festhalle. Doch das warf die quirlige Kabarettistin und studierte Volkswirtin keineswegs aus der Bahn.

Voller Elan wandte sie sich gleich dem ersten Thema ihres politischen Kabaretts zu. „Mein Programm beschäftigt sich mit Lobbyismus“, kündigte sie an und konfrontierte ihr Publikum sofort mit einer These. „80 Prozent glauben, dass die Politik gegen die Wirtschaft gar nichts machen kann.“ Das sah Hartmann als Alarmzeichen. „Das ist demokratiegefährdend“, appellierte sie energisch. Und widerlegte diese resignative Haltung prompt mit einem Beispiel. „Corona hat doch gezeigt, was Lobbyismus alles kann.“

Sie hatte auch eine Antwort dafür, warum ausgerechnet in der Corona-Krise so viele Lobbyisten tätig sind und nicht zum Beispiel für den Klimaschutz. „Corona bedroht ältere weiße Männer, der Klimawandel dagegen junge Menschen. Und es gibt kaum Bundestagsabgeordnete unter 30 Jahren.“

Zunächst nahm sie die Hilfen für die Lufthansa kritisch unter die Lupe. „Neun Milliarden Euro für eine Firma, die nur vier Milliarden Wert ist“, bilanzierte sie das Resultat einer gelungenen Lobbyarbeit. Und ließ dann ihr Publikum einen Blick ins Nähkästchen werfen, wie Lobbyisten arbeiten. „Bier, Blondinen und Bestechungsgelder“, brachte sie die Zauberformel für Lobbyarbeit kurz und klar auf den Punkt.

„Geschäftsreisen mit Puff sind auch ganz gut“

„Man muss Politiker richtig anfüttern“, traf sie den jovialen Ton eines gestandenen Lobbyisten mit markigem Timbre. „Mit einer Einladung zum Essen beispielsweise. Geschäftsreisen mit Puff sind auch ganz gut – übrigens auch eine Erklärung, warum es so wenige weibliche Führungskräfte gibt. Wer nimmt schon eine Heizung mit in die Sauna?“, kommentierte sie.

„Auch mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung kann man Politiker beschwichtigen. Und wenn das nicht reicht, dann muss man eben drohen – mit Arbeitsplatzverlusten, zur Not auch mit dem Verlust von Golfplätzen.“

Warum das so gut funktioniert? Dafür hatte Hartmann eine Erklärung. „Was wollen Politiker? Karriere, Macht, Einfluss, Geld. Und was wollen Bürger? Langfristig saubere Luft und sichere Sozialsysteme. Die Interessen von Politikern passen also nicht zu den Interessen von Bürgern.“

Die charismatische Entertainerin präsentierte in ihrem politischen Kabarett aber nicht nur Ausschnitte aus ihren Programmen, sondern beantwortete auch per Chat gestellte Zuschauerfragen.

Ob sie sich vorstellen könne, als Politikerin zu arbeiten. Hartmanns Reaktion kam spontan: „Ich kann nie Politikerin werden, weil ich nicht moralisch flexibel genug bin.“

Was sie denn ändern würde, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte? Auch hier war die energische Kabarettistin nicht um eine Antwort verlegen. „Ich würde sofort ein Grundeinkommen einführen, ohne dass der Bürger sich dafür beim Amt zum Affen machen muss.“ Und beantwortete sofort auch zu erwartende Gegenfragen. „Wie soll man das denn finanzieren, ist der häufigste Einwand. Ich würde alternativ fragen: Was würde das denn bewirken? Und die Antwort ist klar: Es würde den Druck aus der Gesellschaft nehmen. Umfragen zu dem Thema haben nämlich ergeben, dass 80 Prozent der Menschen weiterarbeiten würden, aber vielleicht in einem anderen Job. Hartz IV hat Angst in die Gesellschaft gebracht. Denn was trennt jeden Arbeitnehmer davon? Genau 15 Monate. Motiviert arbeiten dagegen Freiwillige“, zeigte sie sich überzeugt.

Außerdem betonte sie, dass Grundrechtseinschränkungen zum Schutz vor Coronainfektionen verhältnismäßig und zielführend sein müssten. „Warum schließt man Theater, in denen wenige Infektionen passieren, lässt aber Schlachthöfe mit vielen Infektionen offen? Warum dürfen Soloselbstständige wegen des Gemeinwohls nicht arbeiten, bekommen aber keine Hilfe, allenfalls Hartz IV?“ Auch zum Schulsystem hat sie sich ihre Gedanken gemacht. „Warum konzentriert man sich nicht auf die Talente der Kinder, sondern quält sie jahrelang mit Dingen, die sie nicht können?“

„Impfen ist kein Teufelszeug, sondern ein Geschenk“

Und zuletzt plädierte sie leidenschaftlich für Impfungen: „Kinderlähmung ist ausgerottet durch Impfen – das ist kein Teufelszeug, sondern ein Geschenk der Medizin.“