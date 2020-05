Der Bezirksverband Pfalz schreibt den Pfalzpreis für Musik aus, um ein Werk oder Musikstück aus den Bereichen Musiktheater, Vokal- und Instrumentalmusik, Popular- oder auch Filmmusik zu würdigen, das seit 2017 entstanden ist. Der Preis wird als Hauptpreis (10000 Euro), Nachwuchspreis (bis 35 Jahre, 2500 Euro) und Schülerpreis (500 Euro) vergeben. Neben dem Preisgeld gibt es eine Trophäe und eine Urkunde. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine Jury. Sie kann pro Preis bis zu fünf Nominierte benennen, die 500 beziehungsweise 200 Euro erhalten.

Der Bewerbung sind neben Notenmaterial oder Partituren gegebenenfalls Libretti und weitere Erläuterungen zu der Komposition beizufügen. Außerdem soll der Beitrag auf einem Tonträger eingereichte werden, vorzugsweise digital auf USB, in Ausnahmefällen auch auf CD oder DVD.

Die Beiträge sind ausschließlich auf dem Postweg bis Montag, 15. Juni, zu schicken an das Pfalztheater Kaiserslautern, Günther Fingerle, Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern. Die Preisrichtlinien sowie das Anmeldeformular finden sich im Internet unter pfalzpreise.de.

Mit dem Preis will der Bezirksverband Pfalz das musikalische Schaffen in der Region fördern und hervorragenden Komponisten eine Anerkennung schenken. Der Pfalzpreis für Musik wird wegen der Corona-Beschränkungen allerdings nicht wie vorgehen im November, sondern erst 2021 bei einer Gala im Pfalztheater in Kaiserslautern verliehen werden.