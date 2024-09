Der SV Battweiler ist nach zuletzt zwei hohen Niederlagen zu Hause nah dran an einem Unentschieden. Was Torhüter und Kapitän Jonas Weisenstein trotz der Niederlage gut fand.

Ein sehr zerfahrenes Bezirksliga-Spiel sahen 150 Zuschauer am Samstagabend auf dem Rasenplatz an der Pfarrwiese in Battweiler.